Katakulli filminin yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu oturuyor. Filmin senaristliğini Alper Erze üstleniyor. Peki, Katakulli filminin konusu ne? Katakulli filminin oyuncuları kim?
KATAKULLİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Soymaya girdiği evde evin kızının nişanlısı sanılan genç ya suçunu itiraf edicektir yahut kızla evlenecektir.
KATAKULLİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Yağız Can Konyalı
Alper Baytekin
Jessica May
Saniye Samra
KATAKULLİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Katakulli filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlendi.