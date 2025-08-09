Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.08.2025 17:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Katakulli filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Katakulli filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Katakulli filminin konusu ne? Katakulli filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Katakulli filminin yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu oturuyor. Filmin senaristliğini Alper Erze üstleniyor. Peki, Katakulli filminin konusu ne? Katakulli filminin oyuncuları kim? 

KATAKULLİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Soymaya girdiği evde evin kızının nişanlısı sanılan genç ya suçunu itiraf edicektir yahut kızla evlenecektir.

KATAKULLİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Yağız Can Konyalı

Alper Baytekin

Jessica May

Saniye Samra

KATAKULLİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Katakulli filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlendi.

