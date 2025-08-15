Kayıp İnci filminin yönetmen koltuğunda Özer Kızıltan oturuyor. Filmin senaristliğini Alper Erze üstleniyor. Peki, Kayıp İnci filminin konusu ne? Kayıp İnci filminin oyuncuları kim?

KAYIP İNCİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Cemal idealist bir gazetecidir. Yaptığı haberler yüzünden çalıştığı gazeteden kovulmuştur. Bir parkta çay içerken güzel bir kadınla tanışır. Bu sessiz ve garip kadın bir anda bayılır. Hastaneye gidince Cemal kadının açlıktan bayıldığını öğrenir. Bu kadına yardım etmeye karar veren Cemal, yaptığı bütün araştırmalara rağmen bu kadının hakkında bir bilgiye ulaşamaz.

KAYIP İNCİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Pınar Bibin

Gökçen Gökçebağ

İsmail Hacıoğlu

Suna Selen

Levent Özdilek

Su Kutlu

Elif Doğan

KAYIP İNCİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kayıp İnci filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.