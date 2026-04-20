Kayıp Kamyon filminin yönetmen koltuğunda Ekrem Arslan oturuyor. Filmin senaristliğini Kamuran Süner ve Ekrem Arslan üstleniyor. Peki, Kayıp Kamyon filminin konusu ne? Kayıp Kamyon filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

KAYIP KAMYON FİLMİNİN KONUSU NE?

Kayıp Kamyon, kayıp bir kamyonu bulmak için yola koyulan bir dede torunun hikayesini konu ediyor. Vasıf’ın hayatı aldığı bir haberle alt üst olur. Vergi borcu olan kayıp bir kamyon yüzünden binbir emekle yaptığı birikimini kaybedeceğini öğrenen Vasıf, en yakın arkadaşı Fehmi ve torunu Zeynep ile birlikte kamyonu aramak üzere yola koyulur. Ancak bu yolculuk sadece kamyonu aramakla kalmaz, dede torunun üzerini örtmeye çalıştıkları şeylerin gün yüzüne çıkıp, yüzleşmelerine neden olur. Vasıf ve Fehmi’nin de dostluklarının sınandığı yolculuk sırasında Zeynep, hayalleri ve sevdikleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

KAYIP KAMYON FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bülent Emin Yarar

Yetkin Dikinciler

Ülkü Hilal Çiftçi

KAYIP KAMYON FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kayıp Kamyon filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.