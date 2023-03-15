Kayıp Yaşamlar (Freedomland) filmi konusu nedir? Kayıp Yaşamlar filmi oyuncuları kimler?
Kayıp Yaşamlar filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Filmseverler, Kayıp Yaşamlar (Freedomland) filminin konusunun ne olduğunu, oyuncularının kimler olduğunu ve nerede, ne zaman çekildiğini merak ediyor. Peki, Kayıp Yaşamlar (Freedomland) filmi konusu nedir? Kayıp Yaşamlar filmi oyuncuları kimler?
Kadrosunda ünlü oyuncuların yer aldığı Kayıp Yaşamlar filminin senaryosunu Richard Price yazdı. Yönetmen koltuğunda Joe Roth'un oturduğu filmin süresi 113 dakikadır. İşte, Kayıp Yaşamlar filmi hakkında merak edilenler...
KAYIP YAŞAMLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?
Brenda Martin (Moore) arabasının çalındığını ve oğlunun da arabanın içinde olduğunu iddia ettiğinde, Detektif Lorenzo Council (Jackson) liderliğinde suçlama ile ilgili yoğun bir araştırma başlar. Oğlunu bulabilmek için çıldıran Brenda şüphe ve suçlamalarla dolu bir kâbusla da savaşmak zorundadır. Ve herkesin gerçeği ortaya çıkarma çabaları, sürükleyici olaylar zincirinin sonunda, insanın kanını donduran, rahatsızlık verici ve şok edici bir şekilde sonuçlanır.
KAYIP YAŞAMLAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Julianne Moore - Brenda Martin
Anthony Mackie - Billy Williams
Samuel L. Jackson - Lorenzo Council
Ron Eldard - Danny Martin
William Forsythe - Boyle
Peter Friedman - Lt. Gold
Aunjanue Ellis - Felicia
Edie Falco - Karen Collucci
Clarke Peters - Reverend Longway
KAYIP YAŞAMLAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Kayıp Yaşamlar filmi 2006 yılında ABD'de çekilmiştir.
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