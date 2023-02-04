Kefernahum filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 15:56

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 15:56

Kefernahum (Capernaum), yönetmenliğini üstlenen Nadine Labaki'nin, senaristliğinde Jihad Hojaily, Michelle Keserwany, Georges Khabbaz ve Khaled Mouzanar'la birlikte çalıştığı, 2018 yapımlı bir dram filmdir.

KEFERNAHUM FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, bir doğum belgesi bile olmayan, mutsuz bir evliliğin ürünü küçük bir çocuğun sokaklardaki yaşam mücadelesini ele alıyor.

Film, Zain'in sıradan bir küçük çocuktan, kendisini istismar eden ailesine baş kaldırıp kaçan, zekası ve pratikliği ile sokaklardaki yaşam savaşından galip çıkan ve kendisine yapılan haksızlığın karşısında dimdik duran, 12 yaşındaki genç bir delikanlıya dönüşümünü gözler önüne seriyor. Bu süreçte Zain hayat mücadelesi veriyor, Etiyopyalı mülteci Rahil ve onun bebeği Yonas'a göz kulak oluyor, şiddet suçundan hapse giriyor ve en sonunda mahkemede adalet arıyor.

KEFERNAHUM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Zain Al Rafeea

Yordanos Shiferaw

Boluwatife Treasure Bankole

KEFERNAHUM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Kefernahum filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.4 olarak belirlenmiştir.