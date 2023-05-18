Keman Öğretmeni filminin konusu ne, oyuncuları kim? Keman Öğretmeni filminin IMDb puanı kaç?
2015 yılında vizyona giren Keman Öğretmeni filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Keman Öğretmeni filminin konusu ne? Keman Öğretmeni filminin oyuncuları kim? Keman Öğretmeni filminin IMDb puanı kaç?
Keman Öğretmeni (The Violin Teacher), yönetmenliğini Sérgio Machado, senaristliğini Maria Adelaide Amaral ve Marcelo Gomes'in üstlendiği, 2015 yapımlı bir dram filmidir.
KEMAN ÖĞRETMENİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Senfoni orkestrasına kabul edilmeyen yetenekli bir kemancı, bir devlet okulunda gençlere müzik dersi vermek zorunda kalır. Çok geçmeden müziğinin gücü ve öğrencileriyle kurduğu dostlukların dünyasını değiştirdiğini fark eder.
Yetenekli bir kemancı olan Learte’nin tek hayali São Paulo Senfoni Orkestrası’na katılmaktır. Fakat seçmelerden geçemeyen genç kemancı, şehrin kenar mahallelerinden biri olan Heliópolis’te ki devlet liselerinden birinde müzik öğretmeni olarak işe başlar. Durumu pek de parlak olmayan çocukların arasında yalnızca Samuel’in olağanüstü bir yeteneği olduğunu farkeder. Laerte müziğin gücünün çocukların hayatına anlam katabilmesi için çabalar.
KEMAN ÖĞRETMENİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Lázaro Ramos
Kaique de Jesus
Elzio Vieira
KEMAN ÖĞRETMENİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Keman Öğretmeni filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlenmiştir.
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