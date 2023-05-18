Jesse Stone: Cennettete Ölüm filminin konusu nedir? Jesse Stone: Cennettete Ölüm filminin oyuncuları kimler?
Jesse Stone: Cennette Ölüm (Jesse Stone: Death in Paradise) filmi TLC ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Jesse Stone: Cennette Ölüm (Jesse Stone: Death in Paradise) filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Jesse Stone: Cennettete Ölüm filminin konusu nedir? Jesse Stone: Cennettete Ölüm filminin oyuncuları kimler?
Jesse Stone: Cennette Ölüm (Jesse Stone: Death in Paradise) filminin yönetmenliğini Robert Harmon üstlendi. Filmin senaryosunu Michael Brandman , Tom Selleck, J.T. Allen ve Robert B. Parker kaleme aldı. Filmseverler, Jesse Stone: Cennette Ölüm (Jesse Stone: Death in Paradise) filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Jesse Stone: Cennettete Ölüm filminin konusu nedir? Jesse Stone: Cennettete Ölüm filminin oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
JESSE STONE: CENNETTE ÖLÜM FİLMİ KONUSU NEDİR?
Suçların araştırıldığı ve sonuçlanırken çeşitli gizemlerinde çözüldüğü bupolisiye türlerininen iyilerindendir. Nefes kesen soruşturmalar ve aksiyon dolu anları da göreceğiniz Jesse Stone: Cennettete Ölüm & Jesse Stone: Death in Paradise (2006) filminin konusu 14 yaşındaki bir genç kızın cesedinin bulunmasıyla başlar. Bu olayı araştırdıkları sırada aynı zamanda bir aile içi şiddet olayınıda araştırmaktadırlar. Olaylar açığa çıktıkça ünlü bir yazarın da cinayetle ilgisi olduğu gerçeği ortaya çıkacaktır.
JESSE STONE: CENNETTE ÖLÜM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Tom Selleck - Jesse Stone
Viola Davis - Molly Crane
William Devane - Dr. Dix
Kohl Sudduth - Luther
Kerri Smith - Sister Mary John
Orla Brady - Lilly Summers
Stephen McHattie - Captain Healy
Steven Flynn - Leo Finn
Mae Whitman - Emily Bishop
Debra Christofferson - Mrs. Snyder
Edward Edwarads - Hank Bishop
JESSE STONE: CENNETTE ÖLÜM FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Jesse Stone: Cennette Ölüm (Jesse Stone: Death in Paradise) filminin IMDb puanı 10 üzerinde 7.1 olarak belirlenmiştir.
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