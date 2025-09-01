Kılıçların Gücü (Shadowless Sword) filminin konusu ne? Kılıçların Gücü filminin oyuncuları kim?

Kılıçların Gücü filminin yönetmen koltuğunda Young-jun Kim oturuyor. Filmin senaristliğini Paul Sheen üstleniyor. Peki, Kılıçların Gücü filminin konusu ne? Kılıçların Gücü filminin oyuncuları kim?

KILIÇLARIN GÜCÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Kral olmak için gerekli meziyetlere sahip olmadığını düşünen Prens Jeonghyeon ile, onun kral olabilmesi için hayatını ortaya koyan Yeon arasında bir nevi kral-hizmetkar romantizminin çekiciliği söz konusu. Ama bu romantizm, filmin sonuna dek korunan bir kontrole sahip..Daha çok sadakat ve koruma duygusu ön planda....

KILIÇLARIN GÜCÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kim Su-ro

Yoon So-yi

Lee Seo-jin

Ki-yong Lee

Choi Ji-Woo

Lee Han-sol

Park Sung-Woong

KILIÇLARIN GÜCÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kılıçların Gücü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.