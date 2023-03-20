Kırık Tomurcuklar filmi konusu ne, nerede, ne zaman çekildi? Kırık Tomurcuklar filmi oyuncuları kimler?

Kırık Tomurcuklar (Broken Blossoms) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Filmseverler, Kırık Tomurcuklar filminin konusunu, ne zaman, nerede çekildiğini ve oyuncularının kim olduğunu merak ediyor. Peki, Kırık Tomurcuklar filmi konusu ne, nerede, ne zaman çekildi? Kırık Tomurcuklar filmi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 12:21
Kırık Tomurcuklar filmi konusu ne, nerede, ne zaman çekildi? Kırık Tomurcuklar filmi oyuncuları kimler?
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Senaristliğini ve yönetmenliğini D.W Griffith'in yaptığı 1019 yapımı filmin türü dram ve komedidir. İşte, Kırık Tomurcuklar filmi hakkında merak edilenler...

KIRIK TOMURCUKLAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Cheng Huan, Buda'nın barış öğretilerini Batı'ya yayma misyonuyla yurdu Çin'den ayrılır ve Londra'ya taşınır. Ne var ki Londra'da yaşamaya başladığı şehirde hiç de beklemediği bir atmosferle karşılaşır. Şehir sakinleri anlatıklarına karşı son derece toleranssız ve ilgisizdirler. İdealleri zamanla solmaya başlayan Huan, jüçük bir dükkan alır, yaşamını sürdürmek için iş bulur. Tam her şey bitti derken ünlü bir boksçunun kızı olan Lucy Burrows ile yolları kesişir. Güzel Lucy, babası tarafından sömürülen ve istenmeyen bir kadındır ve Cheng Huan ona yardım etmek için elinden geleni yapacaktır.

KIRIK TOMURCUKLAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Lillian Gish - Lucy

Richard Barthelmess - The Yellow Man 

Donald Crisp - Battling Burrows 

Arthur Howard - His Manager

Edward Peil Sr. - Evil Eye

George Beranger - The Spying One

Norman Selby - A. Prizefighter

KIRIK TOMURCUKLAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kırık Tomurcuklar (The Blossoms) filmi ABD'de çekilmiştir.

KIRIK TOMURCUKLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kırık Tomurcuklar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlenmiştir.


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