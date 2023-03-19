Şeytanın Günü filmi konusu nedir? Şeytanın Günü filmi oyuncuları kimler?
Şeytanın Günü (End Of Days) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Filmseverler Şeytanın Günü filminin konusunu ve oyuncularını araştırıyor. Peki, Şeytanın Günü filmi konusu nedir? Şeytanın Günü filmi oyuncuları kimler?
Yönetmen koltuğunda Peter Hyams'ın oturduğu, senaryosunu Andrew W. Marlowe'un yazdığı Şeytanın Günü filmi hakkında filmseverler araştırma yapıyor. İşte, 24 Kasım 1999 yılında vizyona giren End Of Days (Şeytanın Gücü) filmi hakkında merak edilenler...
ŞEYTANIN GÜCÜ FİLMİNİN KONUSU NE?
Şeytanın Gücü filmi, eski New York Şehri Polis Teşkilatı dedektifi Jericho Cane'in (Arnold Schwarzenegger) bir bankacıyı (Gabriel Byrne) bir suikastçıdan kurtarmasının ardından kendini dini bir çatışmanın ortasında bulması ve Deccal'i Şeytan'a gebe bırakmak için kötü güçler tarafından seçilen masum bir genç kadını (Robin Tunney) korumasını konu alıyor.
ŞEYTANIN GÜCÜ OYUNCULARI KİMDİR?
Arnold Schwarzenegger - Jericho Cane
Robin Tunney - Christine York
Gabriel Byrne - Şeytan / Bankacı
Kevin Pollak - Bobby Chicago
Rod Steiger - Peder Kovak
C. C. H. Pounder - Dedektif Marge Francis
Derrick O'Connor - Peder Thomas Aquinas
Miriam Margolyes - Mabel
Udo Kier - Dr. Abel
Victor Varnado - Albino
Mark Margolis - Papa
John Timothy Botka - Şeytani Polis Memuru
Marc Lawrence - Yaşlı Adam
Michael O'Hagan - Vatikan Kardinali
Denice D. Lewis - Emily Cane
Renee Olstead - Amy Cane
Jonny Bogris - Kaykaycı
Mo Gallini - Keşiş (Matt Gallini olarak)
ŞEYTANIN GÜCÜ FİLMİ ELEŞTİRİSİ
Şeytanın Gücü filmi, 24 Kasım 1999'da Universal Pictures ve Buena Vista International tarafından gösterime girdi. Kuzey Amerika'da 66.9 milyon dolar ve diğer yerlerde 145.1 milyon dolar hasılat elde etti ve dünya çapında toplam 212 milyon dolar hasılat elde etti. Film ağırlıklı olarak olumsuz eleştiriler aldı.
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