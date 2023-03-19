Şeytanın Günü filmi konusu nedir? Şeytanın Günü filmi oyuncuları kimler?

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 17:06

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 17:06

Yönetmen koltuğunda Peter Hyams'ın oturduğu, senaryosunu Andrew W. Marlowe'un yazdığı Şeytanın Günü filmi hakkında filmseverler araştırma yapıyor. İşte, 24 Kasım 1999 yılında vizyona giren End Of Days (Şeytanın Gücü) filmi hakkında merak edilenler...

ŞEYTANIN GÜCÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Şeytanın Gücü filmi, eski New York Şehri Polis Teşkilatı dedektifi Jericho Cane'in (Arnold Schwarzenegger) bir bankacıyı (Gabriel Byrne) bir suikastçıdan kurtarmasının ardından kendini dini bir çatışmanın ortasında bulması ve Deccal'i Şeytan'a gebe bırakmak için kötü güçler tarafından seçilen masum bir genç kadını (Robin Tunney) korumasını konu alıyor.

ŞEYTANIN GÜCÜ OYUNCULARI KİMDİR?

Arnold Schwarzenegger - Jericho Cane

Robin Tunney - Christine York

Gabriel Byrne - Şeytan / Bankacı

Kevin Pollak - Bobby Chicago

Rod Steiger - Peder Kovak

C. C. H. Pounder - Dedektif Marge Francis

Derrick O'Connor - Peder Thomas Aquinas

Miriam Margolyes - Mabel

Udo Kier - Dr. Abel

Victor Varnado - Albino

Mark Margolis - Papa

John Timothy Botka - Şeytani Polis Memuru

Marc Lawrence - Yaşlı Adam

Michael O'Hagan - Vatikan Kardinali

Denice D. Lewis - Emily Cane

Renee Olstead - Amy Cane

Jonny Bogris - Kaykaycı

Mo Gallini - Keşiş (Matt Gallini olarak)

ŞEYTANIN GÜCÜ FİLMİ ELEŞTİRİSİ

Şeytanın Gücü filmi, 24 Kasım 1999'da Universal Pictures ve Buena Vista International tarafından gösterime girdi. Kuzey Amerika'da 66.9 milyon dolar ve diğer yerlerde 145.1 milyon dolar hasılat elde etti ve dünya çapında toplam 212 milyon dolar hasılat elde etti. Film ağırlıklı olarak olumsuz eleştiriler aldı.