Yarının Adamı filmi konusu nedir? Yarının Adamı filmi oyuncuları kimler?

Yarının Adamı (The Tomorrow Man) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Filmseverler filmin konusunu ve oyuncularını araştırıyor. Peki, Yarının Adamı filmi konusu nedir? Yarının Adamı filmi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 11:11
Yarının Adamı filmi konusu nedir? Yarının Adamı filmi oyuncuları kimler?
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Yönetmenliğini ve senaristliğini Noble Jones'ın yaptığı The Tomorrow Man (Yarının Adamı) filminin türü dram ve komedidir. Filmin süresi 1 saat 35 dakikadır. İşte ayrıntılar...

YARININ ADAMI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ed Hemsler (John Lithgow) hayatını hiçbir zaman yaşanmayabilecek bir felakete hazırlanarak ve evinde gizli bir kıyamet günü odası yaratarak, Ronnie Meisner (Blythe Danner) ise hiçbir zaman kullanmayabileceği eşyalar için alışveriş yaparak geçirmektedir. Amerika’daki küçük bir kasabada ikilinin yolları kesişir. Birbirlerinin eşyaları arasında kaybolmamaya çalışan ikili, çok geçmeden birbirlerine aşık olur.

YARININ ADAMI FİLMİ OYUNCULARI

Blythe Danner - Ronnie Meisner

John Lithgow - Ed Hemsler

Sophie Thatcher - Jeanine

Eve Harlow - Tina 

Katie Aselton - Janet 

Derek Cecil - Brian

YARININ ADAMI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yarının Adamı (The Tomorrow Man) filminin IMDb puanı 10 üzerinde 5.8 olarak belirlenmiştir.


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