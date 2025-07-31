Kırılma Noktası (Point Break) filminin konusu ne? Kırılma Noktası filminin oyuncuları kim?

Kırılma Noktası filminin yönetmen koltuğunda Kathryn Bigelow oturuyor. Filmin senaristliğini W. Peter Iliff, Rick King üstleniyor. Peki, Kırılma Noktası filminin konusu ne? Kırılma Noktası filminin oyuncuları kim?
KIRILMA NOKTASI FİLMİNİN KONUSU NE?
Los Angeles’ta eski başkanların maskeleriyle banka soygunları yapan bir çete türemiştir. Sörfçülerden şüphelenen FBI, genç bir ajanı Johnny Utah’ı onların arasına sokar. Fakat gruba sızan Johnny, kısa zamanda karizmadik lider Bodhi’nin etkisine girer.
KIRILMA NOKTASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Patrick Swayze
Keanu Reeves
Gary Busey
Lori Petty
John C. McGinley
James LeGros
John Philbin
Bojesse Christopher
Julian Reyes
Anthony Kiedis
Lee Tergesen
Sydney Walsh
Tom Sizemore
Elizabeth Berkley
Vincent Klyn
KIRILMA NOKTASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kırılma Noktası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.