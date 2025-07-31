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Kırılma Noktası (Point Break) filminin konusu ne? Kırılma Noktası filminin oyuncuları kim?

Kırılma Noktası (Point Break) filminin konusu ne? Kırılma Noktası filminin oyuncuları kim?

31.07.2025 20:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kırılma Noktası (Point Break) filminin konusu ne? Kırılma Noktası filminin oyuncuları kim?

Kırılma Noktası filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kırılma Noktası filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kırılma Noktası filminin konusu ne? Kırılma Noktası filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Kırılma Noktası filminin yönetmen koltuğunda Kathryn Bigelow oturuyor. Filmin senaristliğini W. Peter Iliff, Rick King üstleniyor. Peki, Kırılma Noktası filminin konusu ne? Kırılma Noktası filminin oyuncuları kim? 

KIRILMA NOKTASI FİLMİNİN KONUSU NE?

Los Angeles’ta eski başkanların maskeleriyle banka soygunları yapan bir çete türemiştir. Sörfçülerden şüphelenen FBI, genç bir ajanı Johnny Utah’ı onların arasına sokar. Fakat gruba sızan Johnny, kısa zamanda karizmadik lider Bodhi’nin etkisine girer.

KIRILMA NOKTASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Patrick Swayze

Keanu Reeves

Gary Busey

Lori Petty

John C. McGinley

James LeGros

John Philbin

Bojesse Christopher

Julian Reyes 

Anthony Kiedis 

Lee Tergesen 

Sydney Walsh 

Tom Sizemore 

Elizabeth Berkley 

Vincent Klyn

KIRILMA NOKTASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kırılma Noktası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.

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