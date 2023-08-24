Kirli Sepeti dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Kirli Sepeti dizisi ne zaman nerede yayımlanacak?
Kirli Sepeti dizisinin yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu oturuyor. Fragmanı yayımlanan dizinin ne zaman, nerede yayımlanacağı merak ediliyor. Kirli Sepeti dizisinin konusu ve oyuncuları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Kirli Sepeti dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Kirli Sepeti dizisi ne zaman nerede yayımlanacak? İşte ayrıntılar...
Kirli Sepeti dizisi çok yakında izleyicisi ile televizyon ekranlarında buluşacak. Yurttaşlar Kirli Sepeti dizisinin konusunu, oyuncularını, ne zaman ve nerede yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Kirli Sepeti dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Kirli Sepeti dizisi ne zaman nerede yayımlanacak?
KİRLİ SEPETİ DİZİSİNİN KONUSU NE?
İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçurumu konu alan dizide; aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesi anlatılıyor.
KİRLİ SEPETİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Ayça Bingöl
Ceren Moray
Cansu Tosun
Serkay Tütüncü
Halil İbrahim Ceyhan
Gözde Seda Altuner
Bestemsu Özdemir
Aleyna Özgeçer
Deniz Sarıkaş
Nihan Doğa
Serhat Kılıç
Devrim Yakut
KİRLİ SEPETİ DİZİSİNİN FRAGMANI YAYIMLANDI MI?
Kirli Sepeti dizisinin ilk fragmanı 23 Ağustos'ta Youtube üzerinden paylaşıldı.
KİRLİ SEPETİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kirli Sepeti dizisinin ne zaman yayımlanmaya başlayacğı, hangi günlerde yayımlanacağı henüz açıklanmadı.
KİRLİ SEPETİ DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?
Kirli Sepeti dizisi Fox üzerinden izleyicisi ile buluşacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Prigojin'i taşıyan uçak düştü!
- Erdoğan'dan gece yarısı atama kararları
- 'Çok tehlikeli bir planı devreye aldılar'
- Malatya'da korkutan deprem!
- Masadan kalktıktan sonra neler yaşandı?
- Uçak kazasında hayatını kaybeden Prigojin kimdir?
- O düzenlemenin perde arkası!
- Herkese çifte vatandaşlık
- Akşener hakkında 7 yıl sonra karar
- AFAD duyurdu: Ağrı'da deprem