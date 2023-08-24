Kirli Sepeti dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Kirli Sepeti dizisi ne zaman nerede yayımlanacak?

Kirli Sepeti dizisinin yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu oturuyor. Fragmanı yayımlanan dizinin ne zaman, nerede yayımlanacağı merak ediliyor. Kirli Sepeti dizisinin konusu ve oyuncuları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Kirli Sepeti dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Kirli Sepeti dizisi ne zaman nerede yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2023 - 11:49
Kirli Sepeti dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Kirli Sepeti dizisi ne zaman nerede yayımlanacak?
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Kirli Sepeti dizisi çok yakında izleyicisi ile televizyon ekranlarında buluşacak. Yurttaşlar Kirli Sepeti dizisinin konusunu, oyuncularını, ne zaman ve nerede yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Kirli Sepeti dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Kirli Sepeti dizisi ne zaman nerede yayımlanacak?

KİRLİ SEPETİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçurumu konu alan dizide; aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesi anlatılıyor.

KİRLİ SEPETİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Ayça Bingöl

Ceren Moray

Cansu Tosun

Serkay Tütüncü

Halil İbrahim Ceyhan

Gözde Seda Altuner

Bestemsu Özdemir

Aleyna Özgeçer

Deniz Sarıkaş

Nihan Doğa

Serhat Kılıç

Devrim Yakut 

KİRLİ SEPETİ DİZİSİNİN FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Kirli Sepeti dizisinin ilk fragmanı 23 Ağustos'ta Youtube üzerinden paylaşıldı.

KİRLİ SEPETİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kirli Sepeti dizisinin ne zaman yayımlanmaya başlayacğı, hangi günlerde yayımlanacağı henüz açıklanmadı. 

KİRLİ SEPETİ DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?

Kirli Sepeti dizisi Fox üzerinden izleyicisi ile buluşacak.


Player Alanı
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