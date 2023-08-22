Gaddar dizisinin konusu ne? Gaddar dizisinin oyuncuları kimler? Gaddar dizisi ne zaman başlayacak? Gaddar dizisi hangi kanalda yayınlanacak?

Yayınlanma: 22.08.2023 - 13:08

Güncelleme: 22.08.2023 - 13:08

Gaddar dizisinin konusu ve oyuncuları hakkında araştırmalar sürüyor. Gaddar dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Gaddar dizisinin konusu ne? Gaddar dizisinin oyuncuları kimler? Gaddar dizisi ne zaman başlayacak? Gaddar dizisi hangi kanalda yayınlacak? İşte yayın tarihi...

GADDAR DİZİSİNİN KONU NE?

Dizinin senaryosunu Kaçak ve Dila Hanım gibi dizilerin senaristi olan Hürer Ebeoğlu kaleme alacak. Gaddar dizisi, aksiyon dolu bir aile hikayesini anlatacak.

GADDAR DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosu tam olarak belli olmasa da dizide Aras Bulut İynemli ve Çağatay Ulusoy başrolde yer alacak. Aytaç Uşun ve Uğur Yıldıran gibi isimler de dizide yer alması kesinleşenlerden.

GADDAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gaddar dizisinin Eylül 2023’te FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanıyor. Dizinin fragmanı ise henüz yayınlanmadı.