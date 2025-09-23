Kıskanmak dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Kıskanmak dizisinin takipçileri dizinin son bölümünde ne olduğunu merak ediyor. Peki, Kıskanmak dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kıskanmak dizisinin son bölümünde ne oldu?

Seniha, bırakmak zorunda kaldığı hukuk fakültesine dönmek için annesiyle bir anlaşma yapar. Abisi Halit evlenirse, babasından kalan evde kendi hayatını kuracaktır. Yıllar sonra gittiği bu evde, sürpriz bir şekilde Nüzhet'le tanışır. Bu genç müzisyenin yeteneği, sadece onu değil, tüm kadınları büyüleyecektir. Halit’in Nalan yerine Mükerrem’le evlenmesi herkesi şoke ederken, Seniha ailesinden aldığı darbeyle sarsılır. Nüzhet ve Mükerrem arasındaki sır ise herkesin kaderini kökten değiştirecektir.

Kıskanmak dizisinin 2. bölümü 23 Eylül Salı saat 20.00’de NOW TV ekranlarındaki yerini alacak.