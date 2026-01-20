Kıskanmak dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Kıskanmak dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kıskanmak dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kıskanmak dizisinin son bölümünde ne oldu?

KISKANMAK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Nüzhet kimliğini açıklayınca, Nalan babasına karşı kocasının yanında yer alır. Mediha, Halit’in düğün gecesi onu balkondan itenin Seniha olduğunu söyler. Enver, Nüzhet’e tuzak kurar. Mükerrem’in kıskançlık krizleri, Nüzhet’le arasını açar. Defne, Seniha’yı kızından uzak durması için uyarır. Seniha, Cemal ve Savcı Cihan’ın iş birliğiyle açılan soruşturmada Halit ve Mediha’nın mal varlığına el konur. Nüzhet’in annesinin gelişi ise tüm dengeleri değiştirecektir.

KISKANMAK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kıskanmak dizisinin yeni bölümü 20 Ocak Salı akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.