Kıskanmak dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Kıskanmak dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kıskanmak dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kıskanmak dizisinin son bölümünde ne oldu?

KISKANMAK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Halit ve Mediha’nın tüm mal varlıklarına el konur. Halit’in bir planı vardır. Ancak bu süreçte Feride’nin babaannesinin evinde kalmaları gerekir. Nüzhet’in annesi Nur Kızılbağ’ın gelişi, Mediha’yı huzursuz eder. Seniha daha da güçlenir. Nalan’ın girdiği kıskançlık krizi Mükerrem’in hamileliğini tehlikeye sokar. Mediha bu çıkmazdan kurtulmak için eski bir dostundan yardım ister. Cemal Paşazade, doğum gününde suikasta uğrar.

KISKANMAK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kıskanmak dizisinin yeni bölümü 27 Ocak Salı akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.