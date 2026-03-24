Kıskanmak dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kıskanmak dizisinin son bölümünde ne oldu?

Kıskanmak dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

KISKANMAK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Nüzhet’in vurulmasıyla sarsılan hayatlar, aradan geçen bir yılın ardından geri dönülmez bir şekilde değişmiştir. Halit hapisteyken; Seniha, Cihan ve kızları Yasemin kırılgan bir huzura sığınmıştır. Ancak Mükerrem’in ansızın ortaya çıkışı, tüm dengeleri altüst eder. Nüzhet’in yaşadığını öğrenen Mükerrem, geçmişin gölgesinden kaçmak için zor bir karar vermek zorundadır!

KISKANMAK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Mükerrem’in Halit’e dönmesi Nüzhet ve Seniha’yı harekete geçirir. Mediha'nın çocukluk acıları, kızı Seniha'yla ortak olur. Mükerrem, kaderini belirleyecek sırrı saklar. Seniha ise kendini Adana gelini olarak, tüm adetlerin içinde bulur. Cihan ve Seniha'nın düğününde, Halit Nüzhet’i vurur.

KISKANMAK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kıskanmak dizisinin yeni bölümü 24 Mart Salı akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.