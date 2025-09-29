Kıskanmak dizisi 3. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Kıskanmak son bölümünde olanlar merak ediliyor. Peki, Kıskanmak dizisinin yeni bölümünde ne olacak? Kıskanmak dizisinin son bölümünde ne oldu?

KISKANMAK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Seniha, annesini ittikten sonra büyük bir krizin içindedir. Bir yandan Halit’in ondan şüphelenmesi, diğer taraftan Mediha’nın her an uyanıp gerçeği söyleme ihtimali, Seniha’yı Paşazade evine iyice hapseder. Onun yokluğunu fırsat bilen Nalan ise Nüzhet’e yaklaşmanın yolunu bulur. Mükerrem, eski yaralı hikayesinin kahramanı Nüzhet'i hayatlarından uzaklaştırmak için Halit'i etkisi altına alır. Ama bu hareketinin Nüzhet'i ona daha çok yaklaştıracağından habersizdir.

KISKANMAK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kıskanmak dizisinin 3. bölümü 30 Eylül Salı akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.