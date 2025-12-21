Kıyametten Sonra filminin yönetmen koltuğunda Frédéric Jardin oturuyor. Filmin senaristliğini Matt Alexander üstleniyor. Peki, Kıyametten Sonra filmi konusu ne? Kıyametten Sonra filmi oyuncuları kim?

KIYAMETTEN SONRA FİLMİNİN KONUSU NE?

Okyanuslar kaybolduğunda, yüzeyde kalan tek şey tehlikedir. Julia ve sevgi dolu kocası, okyanusun ortasındaki teknelerinde oğullarının doğum gününü kutlarlar. Ancak şiddetli bir fırtına neredeyse onları alabora ettiğinde, aile uyandığında kendilerini ıssız topraklarda bulur. Dünya trajik bir değişim geçirmiş ve okyanuslardan su çekilmiştir. Julia, uçurumdan aç yaratıkların taze et avlamak için ortaya çıktığı bir dünyada çocuklarını kurtarmak zorundadır.

KIYAMETTEN SONRA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Émilie Dequenne

Andreas Pietschmann

Lisa Delamare

Lucas Ebel

Arben Bajraktaraj

KIYAMETTEN SONRA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kıyametten Sonra filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.6 olarak belirlendi.