Kız ve Kurt filminin yönetmen koltuğunda Catherine Hardwicke oturuyor. Filmin senaristliğini David Leslie Johnson üstleniyor. Peki, Kız ve Kurt filminin konusu ne? Kız ve Kurt filminin oyuncuları kim?

KIZ VE KURT FİLMİNİN KONUSU NE?

Valerie (Amanda Seyfried) iki erkek arasında kalmış genç ve güzel bir kızdır. Köyün en güzel kızı Valerie, gönlünü yoksul Peter’ a (Shiloh Fernandez) kaptırmıştır. Ancak ailesi onu varlıklı Henry (Max Irons) ile evlendirmek istemektedir. Birbirini kaybetmek istemeyen âşıklar, birlikte kasabadan kaçma planları yaptığı sırada korkunç bir olay yaşanır. Valerie’ nin kız kardeşi köyün çevresinde, karanlık ormanda sinsice dolaşan bir kurt adam tarafından vahşice öldürülmüştür.Yıllarca, insanlar bu yaratığa ayda bir kez hayvan kurban vererek kendilerine zarar vermesini engellemişlerdir. Ta ki, bir dolunay gecesi, kurdun aralarından birini öldürmesine dek.Köy halkı intikam almak için, ünlü bir kurt adam avcısı olan Peder Salomon (Gary Oldman)’dan yardım isterler. Lakin pederin gelişiyle hiç beklemedikleri bir gerçeği öğrenirler. Kurt gündüzleri insan kılığında dolaşıyordur ve içlerinden herhangi birisi olabilir.Her dolunayda ölü sayısı arttıkça, Valerie kurt adamın sevdiği biri olabileceğinden şüphe duymaya başlar. Tüm köyü panik sarmıştır ancak Valerie yaratıkla arasında çok özel bir bağ olduğunu keşfeder. Fakat bu onları engellenemez bir sona doğru sürükleyecektir. Valerie şüpheli ve yem olmuştur.

KIZ VE KURT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Adrian Holmes

Virginia Madsen

Julie Christie

Gary Oldman

Lukas Haas

Billy Burke

Amanda Seyfried

Darren Shahlavi

Michael Hogan

KIZ VE KURT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kız ve Kurt filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.