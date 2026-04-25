Kızıl Ateş filminin yönetmen koltuğunda Walter Hill oturuyor. Filmin senaristliğini ise Walter Hill ve Harry Kleiner üstleniyor. Peki, Kızıl Ateş filminin konusu ne? Kızıl Ateş filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

KIZIL ATEŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Demir Çene lakaplı acımasız bir polis olan yüzbaşı Ivan Danko, Moskova Cinayet Masası'nın şefidir. Danko, basit bir trafik suçu nedeniyle Amerika'da tutuklanan Rus asıllı bir uyuşturucu tacirini ülkeye geri götürmek üzere Chicago'ya gider. Kendisine eşlik etmek üzere Art Ridzik adında hazır cevap, kılıksız ve adı çıkmış bir dedektif görevlendirilmiştir. Farklı kültürlerden gelen bu iki ilginç polis, beraber çalışmaya başlarlar. Kısa sürede aralarında espri ve saygıya dayalı bir ilişki doğar. İkili, Stateville Hapishanesi'nin duvarları ardından yürütülen uluslar arası uyuşturucu trafiğini durdurmak üzere harekete geçerler. Bu arada uyguladıkları 'Rus ve Ridzik Tarzı' alternatif polis prosedürleri nedeniyle başları, resmi makamlarla belaya girer ve kaçak duruma düşerler.

KIZIL ATEŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Arnold Schwarzenegger

James Belushi

Peter Boyle

Ed O'Ross

KIZIL ATEŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kızıl Ateş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.