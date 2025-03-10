Yayınlanma: 10.03.2025 - 20:00

Güncelleme: 10.03.2025 - 20:00

Kızıl Goncalar dizisi 41. bölümü ile izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Kızıl Goncalar dizisinin takipçileri dizinin son bölümünde ne olduğunu ve yeni bölümde ne olacağını merak ediyor. Peki, Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kızıl Goncalar dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

KIZIL GONCALAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Levent, Aziz’in geçmişine dair önemli bir bilgiye ulaşırken Aziz’in gerçek yüzünü keşfeden Cüneyd, düşmanını tuzağa çekmeye karar verir. Meryem ise ömür boyu sırtına yüklenen dertlerle yüzleşmek adına cesur bir adım atar. Ancak zorla evlendirilmek istenen Melike’nin kayboluşu ilk sahura hazırlanan dergahı karıştırırken Meryem’in travmalarını da yeniden canlandıracaktır. Bir yandan Mira ile beraber Melike’yi bulmaya çalışan Zeynep diğer yandan sayıların peşine düşerken Levent ve Cüneyd de bir kez daha regresyon terapisine başvurur. Meryem ise Feyza’nın ve Melike’nin uğradığı zulme sessiz kalmaya niyeti yoktur.

Öte yandan Feyza konusunda Hasna’yı karşısında bulan Sadi ve planlarını hızlandırmaya karar veren Aziz, Cüneyd’in iktidarı reddetmesiyle şaşkına dönmüş, şüpheye düşmüşlerdir. Feyza ise Şirin’e rağmen dedesinden aldığı icazetle cesaretlenen Selim’in en korkunç yüzüyle karşı karşıya gelecektir.

Nihayet, Levent ve Cüneyd’in keşfi, Aziz’in geçmişindeki en büyük yarayla birleşince hamle vakti gelir ancak Cüneyd milyonların karşısına çıktığında yalnızca Aziz’i değil, kendisini de Meryem, Zeynep ve Naim’i de ateşe atmak zorunda kalacaktır.

KIZIL GONCALAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kızıl Goncalar dizisinin 41. bölümü 10 Mart Pazartesi saat 20.00’de NOW ekranlarındaki yerini alacak.