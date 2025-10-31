Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde ne oldu? Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman?

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Doğa ve kızının kazadan sağ salim kurtulmaları herkesi çok mutlu etmiştir. Yaşanan bu olaydan sonra Fatih karısına daha özenli yaklaşmaya başlar, bu da ikilinin ilişkisinin düzelmesini sağlar. Ömer’in sırrının ağırlığı altında ezilen Kıvılcım gittikçe daha agresif olmaya başlamıştır, ne yapacağını bilemez bir haldedir. Işıl evini satıp, elindeki para ile çözülemeyeceğini anladığında çok panik olur. Sevgilisinden güzellikle ayrılmaya çalışan Firaz’ın akıl hocası Asil’dir. Ancak Demet hiç de öyle kolay lokma değildir. Abidin’in ısrarlarına dayanamayan Asil, Sevtap ile buluşup aralarını yapmaya çalışsa da bu işin oluru olmayacağını anlar. Çimen’in hastalanma ihtimalinin ortaya çıkması zaten sinirlerinin çok zayıfladığı bir döneme gelmesi Kıvılcım’ı tetikler, artık Ömer’in sırrını taşıyamayacağına karar verir. Kıvılcım herkesi etkileyecek büyük bir adım atar.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü 31 Ekim Cuma akşamı Show TV ekranlarında yayımlanacak.