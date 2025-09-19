Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde ne oldu?

Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Kızılcık Şerbeti son bölümünde olanlar merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin ilk bölümü ne zaman? Kızılcık Şerbeti dizisinin konusu ne?

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Herkes normal hayatına dönmüş gözükse de hala son yaşananların izlerini taşıyorlardır. Abdullah bu süreçte hep kendini sorgulamış ve zaten kuvvetli olan dindarlığına sığınmış, Umre’ye gitmiştir. Tüm işlerin başında artık Fatih vardır. Fatih gitgide güç zehirlenmesi yaşamakta, kendini tam bir iş insanı olarak görmektedir. Son gece yaşadığı korku nedeniyle erken doğum yapan Kıvılcım’ın bebeği çok küçük doğmuş, kuvözde yatmaktadır. Bu durum nedeniyle Ünal ailesini suçlayan Kıvılcım ve Ömer’in arası gergindir. Mustafa tedavi olmak üzere akıl hastanesindedir. Nilay ise yaşadığı travmadan sonra o eve dönmek istememiş, kendi evinde annesiyle yaşamaya başlamıştır. Her şeyin bir şekilde rayına girdiğine inananları ise çok büyük bir sürpriz beklemektedir.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü 19 Eylül Cuma saat 20.00’de SHOW TV ekranlarındaki yerini alacak.