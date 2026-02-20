Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Asude ve Asil’in, Elif’i istemeye geldikleri gece Elif’in; Asil ve Nursema arasında gizli bir aşk olduğunu iddia etmesi geceye bomba gibi düşer. Ünal ev karışır, herkes birbirinin üstüne yürür. Bu olay Nilay ve Nursema’nın yakınlaşmasına neden olurken, Abdullah herkesi sakinleştirmeye çalışacaktır. Bade’nin foyası ortaya çıkmış, Ömer ondan boşanmak istediğini söylemiştir. Ancak Bade’nin boşanmaya hiç niyeti yoktur. Bu sefer başka bir oyun ile Ömer’i sıkıştırmaya kalkar. Evinde yaşanan rezaleti kapamak için harekete geçen Nursema, İlhami’den yardım ister. Bu durum ikilinin yakınlaşmasına vesile olacaktır. Asil ise Elif’ten bir süre düşünmek için süre ister. Elif yıkılır ama yapacak bir şeyi yoktur. Nilay’ın dükkanında karşılaştığı arkadaşı Salkım’dan oğlu ve Nilay için araya girmesini rica eder. Salkım hevesle bu işe kalkıştığında karşısında tüm aileyi bulacaktır.Asil’in platformunun tanıtım gecesi tüm aileleri bir araya getirecek, gecede Fatih ve Başak’ın arasındaki gerilim iyice su yüzüne çıkacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Fatih ve Başak’ın arasındaki gerilim artık geri dönülmez bir noktadadır ancak ikisi de açık konuşmaya hala hazır değildir. Fatih’in Başak’a çaktırmadan yapacağı bir iki küçük hamle boşanmalarına engel olur. Bade ise Ömer’den ayrılmamak için yine bir kumpas kuracak ancak bu kez yaptığı oyun işe yaramayacaktır. Ramazan dolayısıyla Abdullah büyük bir çadır kurdurarak iftar yemeği verir.

İlhami babasına Nursema’ya hala aşık olduğunu itiraf edecek, Ulvi bu işten hiç memnun olmayacaktır. İlhami ve Nursema’nın yakınlaştığını gören Asil, Elif ile işleri hızlandırmaya karar verir, Elif bu işe dünden razıdır. Salkım’ın arkadaşının oğlu Yağız, Nilay’a yaklaşmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Ömer ve Kıvılcım’ın oğlu Kemal’in karışmış olabileceği ihtimali her ikisini de diken üstünde tutarken, Nursema ve İlhami’nin nikah günü sürpriz bir şekilde sonuçlanır.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin 126. bölümü 20 Şubat Cuma akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.