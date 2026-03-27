Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde ne oldu?

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Nilay’ın odasına kapanmasına neden olan gizemli davranışları aile içinde gerilimi tırmandırıyor. Yaşananların sorumlusu olarak Salkım’ı hedef alan Nilay’ın suçlamaları tansiyonu yükseltirken, Asil ile Nursema arasındaki tartışmaya tanık olan İlhami adeta donup kalıyor. Tanıtımın finalinde karakol önünde patlayan kargaşa ve ortaya atılan “otel baskını” iddiası büyük bir hesaplaşmanın fitilini ateşliyor. Salkım’ın Kıvılcım ve Çimen’e yönelttiği ağır suçlamalar tartışmayı daha da büyütürken, yaşanan arbede tansiyonu zirveye taşıyor. Ömer ile Abdullah’ın karşı karşıya geldiği o anlarda ise iki aile arasındaki gerilim geri dönüşü olmayan bir çatışmaya dönüşüyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Boşanmak için mahkemeye giderken Başak’ı, Fatih’in yanından kaçırtan kişi Fatih’ten başkası değildir. İkisi arasında buzlar erir, tüm problemlerini konuşarak aşarlar ve aşklarını yaşamaya başlarlar. Nilay’la evlenmek için her yolu deneyen Yağız, bu sefer de yoksullara yardım bahanesiyle yaklaşacak ama yine de istediği sonucu alamayacaktır. Nursema ve İlhami’nin evlilikleri yolunda ama durgun giderken Abdullahlar’ın onlara iftara gelmesi tüm farklılıkları açıkça göz önüne serer. Asil’in kendisini terk etmesiyle bunalıma giren Elif, herkese sataşmaktadır. Sıra evdeki küçük çocuklar geldiğinde ise herkesi karşısında bulacaktır. İşlerindeki kötü gidişi durduramayan Emir, Çimen’le birlikte evi terk etmek zorunda kalarak bir arkadaşının yanına sığınacaktır. Hala kimseye içine düştüğü zor durumu açıklamak istemese de durum iyice içinden çıkılamaz bir hal aldığında intihar etme noktasına gelecektir.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin 130. bölümü 27 Mart Cuma akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.