Kızılcık Şerbeti dizisi 106. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Kızılcık Şerbeti son bölümünde olanlar merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde ne olacak? Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde ne oldu?

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 105. Bölümünde; Fatih ile Doğa’nın arası bir iyi bir kötü olarak devam ederken, Doğa artık bu ilişkiye bir son vermeye niyetlidir. Asil, Asudeler’le yaşamaya başlamıştır. Şirkete girdiği gibi Fatih’le uğraşmayı kendine iş edinir. Şirket yönetimine sunduğu otellere tekne alma fikri Fatih karşı çıksa da kabul görünce araları iyice bozulur. Nilay annesi Sevtap ile yaşamaya devam etmektedir. Sevtap’ın eski hayatından gelen bir arkadaşı hayatlarına renk katar. Kıvılcım ve Ömer doktor arkadaşlarının dertlerine üzülmüşler, onlara yardım etmek için çabalamaya başlamışlardır. Işıl, Abdullah’ı idare etmeyi artık iyice öğrenmiştir. Ancak geçmiş günahları bir türlü peşini bırakmamaktadır.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Doğa ve Fatih çifti arasında soğuk rüzgârlar eserken, Nursema’nın Firaz’a olan aşkı ve sevgisi giderek alevleniyor.

Ömer’in gergin tavırları dikkat çekerken, Mustafa’nın oğluyla geçirdiği zaman duygu dolu anlar yaşatıyor. Nilay, dram dolu aile gecesinde Mustafa’nın neden bu hale geldiğini sorgularken, Işıl’ın giderek artan detaylarla köşeye sıkışması dikkat çekiyor.

Asude, Firaz’dan Nursema’nın bebek fikri konusunda düşünmesini isterken Fatih ile Asil arasındaki taht kavgası iyice alevleniyor. Doğa’nın boşanmak istediğini Ünal ailesine söylemesi ise şok etkisi yaratırken, Kıvılcım’ın "Hayatında biri mi var?” sözleri yeni bölüme damga vuruyor...

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin 106. bölümü 26 Eylül Cuma akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.