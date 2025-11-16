Kızılcık Şerbeti Doğa'nın diziden ayrılacağı yönde iddialar, dizinin yapımcısı Faruk Turgut'un yaptığı açıklama ile kesinleşti. Peki, Kızılcık Şerbeti Doğa ve Işıl neden diziden ayrılıyor? Sıla Türkoğlu ve Ece İrtem neden diziyi bırakıyor?

ECE İRTEM NEDEN AYRILIYOR?

Ece İrtem’in Kızılcık Şerbeti macerası, senaryodaki gelişmeler nedeniyle sona eriyor. Oyuncu, 14 Kasım akşamı Show TV’de yayınlanan yeni bölümde canlandırdığı karakterin hayatını kaybetmesiyle diziye veda ediyor.

FARUK TURGUT DUYURDU

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, konuya dair X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Dizimizin değeri oyuncusu Sıla Türkoğlu 113 bölümde diziye veda edecektir. Sezon başında ayrılmak istemiş ancak ricamı kırmayarak 113 bölüme kadar devam edecektir. Kariyer yolculuğunda daha büyük başarılar kazanacağına inancım tamdır. Çok teşekkürler Sıla. Yolun açık olsun.

KIZILCIK ŞERBETİ’NDE DOĞA NEDEN AYRILIYOR?

Sıla Türkoğlu’nün Kızılcık Şerbeti’nden ayrılığı, yapımcı açıklamasına göre oyuncunun kendi tercihi. Başarılı isim, kariyer planları doğrultusunda birkaç bölüm sonra, yani 113. bölüm itibarıyla Doğa karakterine veda ederek diziden ayrılacak.