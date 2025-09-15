Kızılcık Şerbeti yeni sezonu 12 Eylül Cuma günü 108. bölümü ile başladı. Peki, Kızılcık Şerbeti yayından kalkıyor mu? Kızılcık Şerbeti devam edecek mi?

KIZILCIK ŞERBETİ BİTİYOR MU?

Dizinin yeni senaryosu, bazı izleyiciler tarafından “toplum değerlerine aykırı” ve “ahlak dışı” olarak değerlendirildi. Bazı kullanıcılar, RTÜK’e şikayette bulunduklarını ve diziye karşı yayından kaldırılma kampanyası başlatıldığını iddia etti.

Ancak Show TV'den ya da yapımcı firma tarafından Kızılcık Şerbeti'nin yayından kaldırılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

KIZILCIK ŞERBETİ YAYINDAN KALDIRILIYOR MU?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurul'a ulaşan şikayetlerin titizlikle değerlendirildiğini, bahse konu yapımla ilgili gerekli işlemlerin ivedilikle yapılacağını bildirdi.

X sosyal medya uygulamasında paylaşım yapan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

Aile, milletimizin en sağlam dayanağı; örf ve âdetlerimizle millî ve manevi değerlerimiz ise bizi birbirimize kenetleyen en güçlü bağlardır. 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi, bu değerlerin devletimiz ve milletimiz için taşıdığı önemin en açık göstergesidir.

Unutulmamalıdır ki aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Bu çerçevede, Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurulumuza ulaşan şikâyetler titizlikle değerlendirilmiş olup bahse konu yapım ile ilgili gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır.

Halkımız müsterih olsun, Üst Kurul özellikle “Aile Yılı” vesilesiyle aile yapımıza ve toplumsal değerlerimize zarar verebilecek hiçbir içerik karşısında kayıtsız kalmayacak, gereğini kararlılıkla yerine getirecektir.

Ayrıca, bugüne kadar yayınlarında aile kurumuna, örf ve âdetlerimiz ile millî-manevi değerlerimize özen gösteren tüm yayıncı kuruluşlara teşekkür ediyor, bu duyarlılığın artarak sürmesini temenni ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.