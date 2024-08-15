Yayınlanma: 15.08.2024 - 14:39

Güncelleme: 15.08.2024 - 14:39

Kızılcık Şerbeti 66. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Oldukça hayecanlı gelişmelerin yaşandığı son bölümden sonra seyirciler yeni sezon tarihini merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor? Kızılcık Şerbeti 3. sezon ne zaman?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Show TV’nin reyting rekorları kıran dizilerinden Kızılcık Şerbeti, 66. bölümü ile sezon finali yaptı. 2 sezonu geride bırakan dizi, 3. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Ancak Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi henüz netleşmedi. Dizinin 3. sezonunun Eylül ayı ortalarında ekranlarda olması bekleniyor. Konuyla ilgili kesin bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 66. Bölümünde (sezon finali); Nilay'ın öğrendiği gerçeği Pembe ile paylaşması Pembe'nin dünyasını başına yıkar. Görkem'le konuşarak işi bir an önce kimse duymadan sonlandırmak istese de Görkem buna yanaşmaz ve karşı atağa geçer. Pembe çaresiz ve üzgündür. Hem Ömer'e hem Görkem'e bilenmiştir.

Kıvılcım ve Ömer, dolandırıcılık olayından dolayı çok üzgün olan Sönmez'e moral vermek için ona bir gemi seyahati hediye ederler. Kıvılcım'ın parti sonrasında Rüzgar'ın yaptığı jeste karşılık vermek isteyen Nursema, onu bir tekne gezisine davet eder. İkili baş başa mutlu bir gün geçirirler. Rüzgar, Nursema'ya evlenme teklif etmeye karar verir.

Doğa ve Giray'ın ilişkisi artık iyice ilerlemiş, Doğa da kendini akışa bırakmıştır. Ömer ve Kıvılcım'ın Abdullahlar'a yemeğe geldikleri akşam herkesin sinirleri gergindir ve ufak bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşür.