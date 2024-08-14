Yayınlanma: 14.08.2024 - 09:41

Güncelleme: 14.08.2024 - 09:41

AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için gözler MEB’e çevrilmiş durumda. Peki, Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınavının oturumları 20-21 Temmuz tarihlerinde 3 oturumda tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 3. dönem AÖL sınav sonuçları, 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" üzerinden ilan edilecek.

Öğrenciler, sonuçlarını öğrenci numaralar ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabilecekler.

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.

AÇIK LİSE MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, (18 yaş ve üstü öğrencilerimizin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması),

Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri olması,

Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Türk Dil ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması, gerekir.