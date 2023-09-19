Kızılcık Şerbeti'nin Ömer’i Barış Kılıç kimdir? Barış Kılıç kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 19.09.2023 - 17:14

Güncelleme: 19.09.2023 - 17:14

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nde Ömer karakterine hayat veren yetenekli oyuncu sık sık gündeme geliyor.



BARIŞ KILIÇ KİMDİR?



21 Şubat 1978 tarihinde Malatya'da doağan Barış Kılıç, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdikten sonra Yeditepe Üniversitesi’nde İngilizce MBA programını alarak yüksek lisansını yaptı. Amerika’da bir yıl eğitim gördükten sonra yurda dönen Kılıç, oyunculuk kariyerine Kadir İnanır’ın başrolünde oynadığı ''Bütün Çocuklarım'' dizisi ile başladı. Daha sonra “Adını Feriha Koydum” dizisi ile tüm dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu “Güllerin Savaşı”, ''Yasak Elma'' gibi bir çok başarılı yapımda yer alarak, yurtiçi ve yurtdışında da seyircinin takdirini topladı. Barış Kılıç’ın yer aldığı “Güllerin Savaşı” adlı yapımın 55 ülkeye satılması ile dizi, Türkiye İhracat ikincisi oldu. Bu başarı, İhracatçılar Birliği’nden verilen ''En İyi Erkek Başrol Oyuncu'' ödülü ile taçlandırıldı.

Başarılı kariyer çizgisine 2014 yılında “Seni Seviyorum Adamım” adlı sinema filmini ekledi. 2022 yılında ise ''Evlilik Hakkında Herşey'' adlı dizide Gökçe Bahadır ile başrolü paylaştı.

Ekim 2022’de Turizm Bakanlığı’nın katkıları ile düzenlenen Türk Sinemasının 108.yılı ödül gecesinde ''Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar'' ödülüne de layık görülen oyuncu, şimdilerde ise Kızılcık Şerbeti ile Ömer karakterine hayat vermektedir. Barış Kılıç evli ve iki erkek çocuk babasıdır.

Barış Kılıç'ın oynadığı diziler

Bütün Çocuklarım

Adını Feriha Koydum

Güllerin Savaşı

Yasak Elma

Evlilik Hakkında Her Şey

Kızılcık Şerbeti

Barış Kılıç'ın oynadığı filmler

Seni Seviyorum Adamım