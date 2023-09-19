Ferdi Merter kimdir? Ferdi Merter hangi dizi ve filmlerde oynadı? Ferdi Merter ne zaman öldü?

Yayınlanma: 19.09.2023 - 13:28

Güncelleme: 19.09.2023 - 13:28

Tam adı Ferdi Merter Fosforoğlu olan sanatçı, İstanbul'da 19 Haziran 1939'da dünyaya geldi ve bir yaşındayken rol aldığı "Tosun Paşa" filmiyle sinema dünyasıyla tanıştı.

Babası Renan Fosforoğlu ve annesi Muazzez Arçay'ın izinden giderek oyunculuğa devam eden Merter, 1952'de "Dağların Kızı" filminde çocuk oyuncu olarak rol aldı. Aynı zamanda tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu'nun ağabeyi olan sanatçı, sonraki yıllarda çocuk ve genç oyuncu olarak 20'ye yakın filmde oynadı.

Merter, İstanbul'da 1958'e kadar süren sinema, dublaj ve tiyatro çalışmalarının ardından İtalyan Lisesi'ni bitirdi ve 1959'da Ankara Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu. 1963'te Sivas'ta askerliğini yapan sanatçı, 1965'te Cansın hanımla evlendi ve kızı Almula Merter 1966, oğlu Teymuralp Merter ise 1970'te dünyaya geldi.

Emekilik dolayısıyla Devlet Tiyatrolarından 1983'te ayrılan usta oyuncu, yaklaşık 2 yıl sonra kuruma dönerek 1962 ile 2004 arasında farklı zamanlarda oyuncu, yönetmen, edebi kurul üyesi, disiplin kurulu üyesi, baş rejisör ve sanat yönetmeni olarak görev aldı.

Ferdi Merter, Devlet Tiyatroları Çalışanları Derneği (DETÇA) Genel Başkanlığı, Tiyatro Yazarları Derneği Başkanlığı, Türkiye Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği de yaptı.

Daha sonra Ferdi Merter Sanat Akademisi'ni ve 2004'te Almula Merter'le birlikte Çığır Sahne'yi kuran usta oyuncu, 2012'ye kadar "Akvaryum", "Barbaros Hayrettin" ve "Madalyon"un da arasında bulunduğu çok sayıda oyun yönetti.

"Zincir", "Lise ve Dengi Okullara Tiyatro", "İlköğretim Okullarına Tiyatro", "Ateşte Semaha Durmak" ve "Tiyatro Tiyatro Tiyatro" isimli kitapları da kaleme alan Merter, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde eğitmenlik yaptı.

FERDİ MERTER FOSFOROĞLU'NUN EŞİ KİM?

1965 yılında eşi Cansın Hanım'la evlendi. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu oldu.



FERDİ MERTER FOSFOROĞLU'NUN ÖLÜMÜ



"Sanat kültürlerle özgürleşen bir olgudur" görüşünü savunan oyuncu, 2008'e kadar Devlet Tiyatroları çatısı altında 30'dan fazla oyunda rol aldı.

Merter, 2018'in şubat ayında, evinde düşerek kalçasını kırdı ve geçirdiği operasyonun ardından 2 Mayıs 2018'de bir özel hastanede yoğun bakıma alındı.

Uzun süren tedavilerinin ardından 19 Eylül 2018'de, 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçının cenazesi Ankara Karşıyaka Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Merter, ölümünden kısa bir süre önce verdiği röportajda, "En önemli tutkum topluma insanı anlatmak, yüceliğini ve gücünü ortaya çıkarmaktır. 79 yaşındayım, kendimi bildim bileli, sanatımı ve toplumsal görevlerimi ön planda tutarak yaşadım, yazdım, sahneye koydum, oynadım. 79 yıldır böyle oldu." ifadelerini kullanmıştı.

FERDİ MERTER FOSFOROĞLU'NUN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

"Beyefendi'ye Bir Yalancı Aranıyor", "Anadolar", "Genç Osman", "Cengiz Han'ın Bisikleti", "Kuğular Şarkı Söylemez", "Barbaros Hayrettin", "Yanlışlık" "Silahlar ve Melekler", "İhtiras Kurbanları", "Asi Evlat", "Ayrı Dünyalar", "Turist Ömer Uzay Yolunda", "Şeytan", "Kurt ve Kuzu", "Kuruluş / Osmancık", "Kurtuluş", "Cumhuriyet", "Acı Hayat", " Kaptan", "Kurtlar Vadisi Pusu", "Kolpaçino: Bomba", "Vay Başıma Gelenler 2,5", "Kiralık Aşk"

Rol aldığı tiyatro oyunlarının bazıları da şunlar:

"Kral Oidipuz", "Büyük Jüstinyen", Göç", "Dumanlı'da Telakki Var", "Juls Sezar", "Buzlar Çözülmeden", "Dumanlıda Telaki Var", "Dünyanın Düzeni", "İstanbul Efendisi", "My Fair Lady", "IV. Hanry", "Deli İbrahim", "Çınar Dede ile Ihlamur Nine", "Meçhul Asker ve Karısı", "Lisistrata", "IV. Murat", "Becket Yahut Tanrılarının Şerefi", "Yanlışlıklar Komedyası", "Akın", Bağdat Hatun", Kedi Oyunu", "Pas Pas", "Aman Bana Bir Eğlence", "III. Selim", "Cephede Piknik", "Güneş Çocukları", "Bir Umut İçin Montserrat", "Hep Vatan İçin", "Scapin'in Dolapları", "Yaz Misafirleri", "Bir Sabah Gülerek Uyan", "Cumhuriyet Kızı", "Buzcu Geliyor", "Kuğular Şarkı Söylemez", "Sınıf Bunadı", "Mustafam Kemal'im"