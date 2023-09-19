Yayınlanma: 19.09.2023 - 10:33

Güncelleme: 19.09.2023 - 10:33

Sosyal medya üzerinden tartışmaya başlayan Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci'nin kim olduğu merak edildi. Kaan Kazgan ve Sava Cebeci'nin çekişmesi kavgayla sonlandı. Yurttaşlar ikilinin kim olduğunu merak etti. Peki, Kaan Kazgan kimdir, kaç yaşında, nereli? Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci neden kavga etti? Kaan Kazgan başarıları neler?

KAAN KAZGAN KİMDİR?

Kaan Kazgan, 3 Kasım 1994 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. Henüz 9 yaşında iken kick boks ile tanışan ve bu spor dalına gönül veren Kazgan, kısa bir süreliğine ara vermiş olsa da 11 yaşında yeniden spor hayatına döndü. 2011 yılından itibaren aktif bir şekilde spor yaşamını sürdüren Kazgan, profesyonel MMA dövüşçüsü olarak tanınmaktadır.

KAAN KAZGAN VE SAVAŞ CEBECİ NEDEN KAVGA ETTİ?

MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan ve Fitness koçu Savaş Cebeci'nin sosyal medya üzerindeki tartışmaları sonucunda gerçekleşen kavgaları, gündem yarattı. Cebeci'nin '70 kilo adamdan da dayak yemem, isterse dünya şampiyonu olsun' şeklindeki iddialı sözleri, tartışmaların fitilini ateşlemişti. Bu açıklamanın ardından Kazgan ve Cebeci, sosyal medya üzerinden birbirlerine meydan okumaya başladılar. Sonunda, ikili bir ormanlık alanda buluşarak kavga ettiler. Bu kavga sonucunda Cebeci'nin kanlar içinde kalması, sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandırdı.