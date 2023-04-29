Kocan Kadar Konuş filmi konusu nedir? Kocan Kadar Konuş filmi oyuncuları kim?
Kocan Kadar Konuş filmi Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Kocan Kadar Konuş filmi hakkında araştırma yapıyor. Kocan Kadar Konuş filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Kocan Kadar Konuş filmi konusu nedir? Kocan Kadar Konuş filmi oyuncuları kim?
Kocan Kadar Konuş filmi oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmler arasında yer alıyor. Kocan Kadar Konuş filminin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü otururken filmin senaryosunu Şebnem Burcuoğlu kaleme aldı. Peki, Kocan Kadar Konuş filmi konusu nedir? Kocan Kadar Konuş filmi oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Efsun (Ezgi Mola), 30 yaşına kadar hikayesi gelmesine rağmen bugüne dek karşı cins ile iyi bir ilişki kuramamıştır. Seneler sonra lise aşkıyla (Murat Yıldırım) karşılaşır. Aile bireylerinin talimatları ile onu evlenmeye ikna etmeye çalışır. En sonunda ise evlenmeye karar verirler.
KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Ezgi Mola - Efsun
Murat Yıldırım - Sinan
Romina Özipekçi - Ferda
Nevra Serezli - Peyker
Gülenay Kalkan - Gönül
Ebru Cündübeyoğlu - Nur
Eda Ece - Ceren
Begüm Öner - Merve
Gül Arıcı - Tuğçe
Muhammet Uzuner - Yazar
Sinem Öztufan - Aslı
İsmail İncekara - Oktay
Emine Gülsüm Göznümer - Üresin
Ayten Mısırlıoğlu - Türesin
Şebnem Sönmez - Aysel
Bora Akkaş - Mehmet Lütfi
Cem Kılıç - Timur
Enis Arıkan - Mehmet
Burak Topaloğlu - Alpdirek
Efecan Şenolsun - Murat
Leyla Erdoğan - Burcu
KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kocan Kadar Konuş filmi IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlenmiştir.
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