Yayınlanma: 29.04.2023 - 11:08

Güncelleme: 29.04.2023 - 11:08

Kocan Kadar Konuş filmi oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmler arasında yer alıyor. Kocan Kadar Konuş filminin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü otururken filmin senaryosunu Şebnem Burcuoğlu kaleme aldı. Peki, Kocan Kadar Konuş filmi konusu nedir? Kocan Kadar Konuş filmi oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Efsun (Ezgi Mola), 30 yaşına kadar hikayesi gelmesine rağmen bugüne dek karşı cins ile iyi bir ilişki kuramamıştır. Seneler sonra lise aşkıyla (Murat Yıldırım) karşılaşır. Aile bireylerinin talimatları ile onu evlenmeye ikna etmeye çalışır. En sonunda ise evlenmeye karar verirler.

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ezgi Mola - Efsun

Murat Yıldırım - Sinan

Romina Özipekçi - Ferda

Nevra Serezli - Peyker

Gülenay Kalkan - Gönül

Ebru Cündübeyoğlu - Nur

Eda Ece - Ceren

Begüm Öner - Merve

Gül Arıcı - Tuğçe

Muhammet Uzuner - Yazar

Sinem Öztufan - Aslı

İsmail İncekara - Oktay

Emine Gülsüm Göznümer - Üresin

Ayten Mısırlıoğlu - Türesin

Şebnem Sönmez - Aysel

Bora Akkaş - Mehmet Lütfi

Cem Kılıç - Timur

Enis Arıkan - Mehmet

Burak Topaloğlu - Alpdirek

Efecan Şenolsun - Murat

Leyla Erdoğan - Burcu

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kocan Kadar Konuş filmi IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlenmiştir.