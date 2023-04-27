Yayınlanma: 27.04.2023 - 12:06

Güncelleme: 27.04.2023 - 12:06

Adalet 2 (The Equalizer 2) filminin yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua otururken filmin senaryosunu Richard Wenk kaleme aldı. 2018 yılında vizyona giren filmin türü aksiyon ve dramdır. Adalet 2 filminin konusu ve oyuncuları filmseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Adalet 2 filmi konusu nedir? Adalet 2 filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

ADALET 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Robert McCall geçmişin izleriyle boğuşmaktadır. CIA'in gizli operasyon gücündeyken adaleti sağlayabilmenin huzurunu kaybetmiş olan McCall, hala ruhundaki boşlukları doldurmaya çalışmakta ve bir yol aramaktadır. Umutsuz durumdaki adalet arayıcılarına yardım eden ve haksızlıkları düzeltmek için mücadele veren McCall, günün birinde eski arkadaşı Susan Plummer'dan kötü haberler alır. Şimdi McCall bildiği en iyi şeyi yapmalı, kendi adaletini kendi sağlamalıdır.

ADALET 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Denzel Washington - Robert McCall

Pedro Pascal - Dave York

Bill Pullman - Brian Plummer

Melissa Leo - Susan Plummer

Jonathan Scarfe - Resnick

Orson Bean - Sam Rubinstein

Ashton Sanders - Miles

Caroline Day - Amy

Sakina Jaffrey - Fatima

Abigail Marlowe - Jana Calbert

ADALET 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Adalet 2 (The Equalizer 2) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlenmiştir.