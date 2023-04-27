Adalet 2 filmi konusu nedir? Adalet 2 filmi oyuncuları kimler?
Adalet 2 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncuları kadrosunda bulunduran Adalet 2 (The Equalizer 2) filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Adalet 2 filmi konusu nedir? Adalet 2 filmi oyuncuları kimler?
Adalet 2 (The Equalizer 2) filminin yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua otururken filmin senaryosunu Richard Wenk kaleme aldı. 2018 yılında vizyona giren filmin türü aksiyon ve dramdır. Adalet 2 filminin konusu ve oyuncuları filmseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Adalet 2 filmi konusu nedir? Adalet 2 filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
ADALET 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Robert McCall geçmişin izleriyle boğuşmaktadır. CIA'in gizli operasyon gücündeyken adaleti sağlayabilmenin huzurunu kaybetmiş olan McCall, hala ruhundaki boşlukları doldurmaya çalışmakta ve bir yol aramaktadır. Umutsuz durumdaki adalet arayıcılarına yardım eden ve haksızlıkları düzeltmek için mücadele veren McCall, günün birinde eski arkadaşı Susan Plummer'dan kötü haberler alır. Şimdi McCall bildiği en iyi şeyi yapmalı, kendi adaletini kendi sağlamalıdır.
ADALET 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Denzel Washington - Robert McCall
Pedro Pascal - Dave York
Bill Pullman - Brian Plummer
Melissa Leo - Susan Plummer
Jonathan Scarfe - Resnick
Orson Bean - Sam Rubinstein
Ashton Sanders - Miles
Caroline Day - Amy
Sakina Jaffrey - Fatima
Abigail Marlowe - Jana Calbert
ADALET 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Adalet 2 (The Equalizer 2) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlenmiştir.
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