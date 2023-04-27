Dalga filmi konusu nedir? Dalga filmi oyuncuları kimler?
Dalga (The Wave) filmi TRT2 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanır. Filmseverler, Dalga (The Wave) filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Dalga filmi konusu nedir? Dalga filmi oyuncuları kimler?
Dalga (The Wave) filminin yönetmen koltuğunda Roar Uthaug otururken filmin senaryosunu John Kare Raake ve Harald Rosenlow-Eeg kaleme aldı. Filmi izlemek isteyenler Dalga (The Wave) filmini konusunu ve oyuncularını araştırıyor. Peki, Dalga filmi konusu nedir? Dalga filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
DALGA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Norveç’in dağlarının eteklerine kurulu turistik kasabası Geiranger sakinleri sıradan bir güne daha uyanır. Jeolog Kristian (Kristoffer Joner) ve ailesi kasabadan taşınmak üzeredir. Kristian işindeki son gününde dağlardan gelen tehlikenin farkına varır. Geiranger kasabasını bekleyen tehlikeye iş arkadaşlarını ikna edemeyen Kristian ve kasaba sakinleri hayatlarının en zor gecesini yaşayacaktır.
DALGA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Kristoffer Joner - Kristian
Thomas Bo Larsen - Phillip
Ana Fahl Torp - Idun
Fridtov Saheim - Arvid Ovrebo
Jonas Hoff Oftebro - Sondre
Edith Haagenrud Sandre - Julia
Arthur Berning - Jacop Vikra
Lado Hadzic - Bussjafor
Laila Goody - Margot Valldal
Eili Harboe - Vibeke
Silje Breivik - Anna
DALGA FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Dalga (The Wave) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlenmiştir.
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