Yayınlanma: 27.04.2023 - 11:53

Güncelleme: 27.04.2023 - 11:53

Dalga (The Wave) filminin yönetmen koltuğunda Roar Uthaug otururken filmin senaryosunu John Kare Raake ve Harald Rosenlow-Eeg kaleme aldı. Filmi izlemek isteyenler Dalga (The Wave) filmini konusunu ve oyuncularını araştırıyor. Peki, Dalga filmi konusu nedir? Dalga filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

DALGA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Norveç’in dağlarının eteklerine kurulu turistik kasabası Geiranger sakinleri sıradan bir güne daha uyanır. Jeolog Kristian (Kristoffer Joner) ve ailesi kasabadan taşınmak üzeredir. Kristian işindeki son gününde dağlardan gelen tehlikenin farkına varır. Geiranger kasabasını bekleyen tehlikeye iş arkadaşlarını ikna edemeyen Kristian ve kasaba sakinleri hayatlarının en zor gecesini yaşayacaktır.

DALGA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kristoffer Joner - Kristian

Thomas Bo Larsen - Phillip

Ana Fahl Torp - Idun

Fridtov Saheim - Arvid Ovrebo

Jonas Hoff Oftebro - Sondre

Edith Haagenrud Sandre - Julia

Arthur Berning - Jacop Vikra

Lado Hadzic - Bussjafor

Laila Goody - Margot Valldal

Eili Harboe - Vibeke

Silje Breivik - Anna

DALGA FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Dalga (The Wave) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlenmiştir.