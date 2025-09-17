Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kolay Para (Easy Money) filminin konusu ne? Kolay Para filminin oyuncuları kim?

Kolay Para (Easy Money) filminin konusu ne? Kolay Para filminin oyuncuları kim?

17.09.2025 19:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kolay Para (Easy Money) filminin konusu ne? Kolay Para filminin oyuncuları kim?

Kolay Para filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kolay Para filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kolay Para filminin konusu ne? Kolay Para filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Kolay Para filminin yönetmen koltuğunda Daniel Espinosa oturuyor. Filmin senaristliğini Maria Karlsson, Jens Lapidusüstleniyor. Peki, Kolay Para filminin konusu ne? Kolay Para filminin oyuncuları kim?

KOLAY PARA FİLMİNİN KONUSU NE?

Birbirinden farklı 3 hikaye bir kola üreticisi merkezinde toplanacak ve ortada dönen toplu para herkesin dikkatini çekecektir. Parayı elde edebilmek adına kimsenin yapmayacağı kalmamıştır.

KOLAY PARA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Fares Fares

Sasa Petrovic

Joel Kinnaman

Dejan Cukic

Dragomir Mrsic

Alexander Stocks

Lisa Henni

Mahmut Suvakci

Jones Danko

Jörgen Berthage

Hamdisa Causevic

Matias Varela

Lea Stojanov

Miodrag Stojanovic

Joel Spira

Christian Hillborg

Annika Ryberg Whittembury

KOLAY PARA KIZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kolay Para filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #konusu nedir?