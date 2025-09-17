Kolay Para (Easy Money) filminin konusu ne? Kolay Para filminin oyuncuları kim?

Kolay Para filminin yönetmen koltuğunda Daniel Espinosa oturuyor. Filmin senaristliğini Maria Karlsson, Jens Lapidusüstleniyor. Peki, Kolay Para filminin konusu ne? Kolay Para filminin oyuncuları kim?
KOLAY PARA FİLMİNİN KONUSU NE?
Birbirinden farklı 3 hikaye bir kola üreticisi merkezinde toplanacak ve ortada dönen toplu para herkesin dikkatini çekecektir. Parayı elde edebilmek adına kimsenin yapmayacağı kalmamıştır.
KOLAY PARA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Fares Fares
Sasa Petrovic
Joel Kinnaman
Dejan Cukic
Dragomir Mrsic
Alexander Stocks
Lisa Henni
Mahmut Suvakci
Jones Danko
Jörgen Berthage
Hamdisa Causevic
Matias Varela
Lea Stojanov
Miodrag Stojanovic
Joel Spira
Christian Hillborg
Annika Ryberg Whittembury
KOLAY PARA KIZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kolay Para filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.