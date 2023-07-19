Koloni filminin konusu nedir? Koloni filmi oyuncuları kimler?

Yayınlanma: 19.07.2023 - 12:19

Güncelleme: 19.07.2023 - 12:19

Koloni (Colonia Dignidad) filminin yönetmenliğini ve senaryosunu Florian Gallenberger üstlendi. 2015 yılında vizyona giren Koloni filmi Almanya-İngiltere-Fransa-Lüksemburg yapımı dram ve tarih filmidir. Peki, Koloni filminin konusu nedir? Koloni filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

KOLONİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

1973'te Şili'de gerçekleşen hükumet darbesi ve General Augusto Pinochet'nin iktidara gelişi esnasında ülkede bulunan hostes Lena (Emma Watson) ve fotoğrafçı Daniel (Daniel Brühl) çifti, bir anda kendilerini sokak çatışmaları ve diktatörlüğün baskısı arasında bulur. Solcu gruplarla ilişkisi olduğu gerekçesiyle Daniel, Pinochet'nin gizli polis teşkilatı DINA tarafından alıkonur. Sevgilisinin, diğer birçok siyasi suçlu gibi ülkenin güneyindeki Colonia Dignidad kampına götürüldüğünü öğrenen Lena, oldukça zorlu şartların söz konusu olduğu ve hiçkimsenin kaçamadığı bu komüne katılmaya karar verir.

KOLONİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Emma Watson

Daniel Brühl

Michael Nyqvist

Richenda Carey

Vicky Krieps

Julian Ovenden

Martin Wuttke

August Zirner

César Bordón

Stefan Merki

Steve Karier

Katharina Müller-Elmau