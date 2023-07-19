Koloni filminin konusu nedir? Koloni filmi oyuncuları kimler?
Koloni (Colonia Dignidad) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Koloni filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Koloni filminin konusu nedir? Koloni filminin oyuncuları kim?
Koloni (Colonia Dignidad) filminin yönetmenliğini ve senaryosunu Florian Gallenberger üstlendi. 2015 yılında vizyona giren Koloni filmi Almanya-İngiltere-Fransa-Lüksemburg yapımı dram ve tarih filmidir. Peki, Koloni filminin konusu nedir? Koloni filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
KOLONİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
1973'te Şili'de gerçekleşen hükumet darbesi ve General Augusto Pinochet'nin iktidara gelişi esnasında ülkede bulunan hostes Lena (Emma Watson) ve fotoğrafçı Daniel (Daniel Brühl) çifti, bir anda kendilerini sokak çatışmaları ve diktatörlüğün baskısı arasında bulur. Solcu gruplarla ilişkisi olduğu gerekçesiyle Daniel, Pinochet'nin gizli polis teşkilatı DINA tarafından alıkonur. Sevgilisinin, diğer birçok siyasi suçlu gibi ülkenin güneyindeki Colonia Dignidad kampına götürüldüğünü öğrenen Lena, oldukça zorlu şartların söz konusu olduğu ve hiçkimsenin kaçamadığı bu komüne katılmaya karar verir.
KOLONİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Emma Watson
Daniel Brühl
Michael Nyqvist
Richenda Carey
Vicky Krieps
Julian Ovenden
Martin Wuttke
August Zirner
César Bordón
Stefan Merki
Steve Karier
Katharina Müller-Elmau
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