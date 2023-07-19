Pota filminin konusu nedir? Pota filmi oyuncuları kimler? Pota filmi nerede çekildi?

Yayınlanma: 19.07.2023 - 12:00

Güncelleme: 19.07.2023 - 12:00

2022 yılında vizyona giren Pota filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Ahmet Toklu üstlendi. Filmseverler, Pota filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Pota filminin konusu nedir? Pota filminin oyuncuları kim? İşte, Pota filmi hakkında merak edilenler...

POTA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Pota, semtinde basketbol oynayabileceği bir yer olmaması üzerine bu duruma bir çözüm bulmak için hareke geçen Ahmet'in hikayesini konu ediyor. Ahmet, Ruya'ya giden babasının bir süredir para göndermemesi üzerine çalışmaya karar verir. Yoksul bir semtte yaşayan Ahmet, okuldan kalan zamanlarda lüks ve güvenlikli bir sitedeki markette çalışmaya başlar. Kezban adında bir kızdan hoşlanan Ahmet, onun okula basketbol eşyalarıyla gelen Erhan'a olan ilgisini görünce basketbol oynamaya karar verir. Ancak Ahmet'in yaşadığı yerde basketbol oynayabileceği bir alan yoktur. Bu durum üzerine Ahmet, bu engeli ortadan kaldırmak için harekete geçer.

POTA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Alp Akar

Bahar Hacıbektaşoğlu

Sibel Melek Arat

Egemen Mustafa Almacı

Sait Yüksel

Mert Erdoğdu

Samet Sevtekin

Miraç Çelen

Burhan Yıldız

POTA FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Pota filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.0 olarak belirlenmiştir.