Pota filminin konusu nedir? Pota filmi oyuncuları kimler? Pota filmi nerede çekildi?
Pota filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Pota filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Pota filminin konusu nedir? Pota filminin oyuncuları kim?
2022 yılında vizyona giren Pota filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Ahmet Toklu üstlendi. Filmseverler, Pota filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Pota filminin konusu nedir? Pota filminin oyuncuları kim? İşte, Pota filmi hakkında merak edilenler...
POTA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Pota, semtinde basketbol oynayabileceği bir yer olmaması üzerine bu duruma bir çözüm bulmak için hareke geçen Ahmet'in hikayesini konu ediyor. Ahmet, Ruya'ya giden babasının bir süredir para göndermemesi üzerine çalışmaya karar verir. Yoksul bir semtte yaşayan Ahmet, okuldan kalan zamanlarda lüks ve güvenlikli bir sitedeki markette çalışmaya başlar. Kezban adında bir kızdan hoşlanan Ahmet, onun okula basketbol eşyalarıyla gelen Erhan'a olan ilgisini görünce basketbol oynamaya karar verir. Ancak Ahmet'in yaşadığı yerde basketbol oynayabileceği bir alan yoktur. Bu durum üzerine Ahmet, bu engeli ortadan kaldırmak için harekete geçer.
POTA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Alp Akar
Bahar Hacıbektaşoğlu
Sibel Melek Arat
Egemen Mustafa Almacı
Sait Yüksel
Mert Erdoğdu
Samet Sevtekin
Miraç Çelen
Burhan Yıldız
POTA FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Pota filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.0 olarak belirlenmiştir.
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