Yayınlanma: 19.07.2023 - 11:43

Güncelleme: 19.07.2023 - 11:43

1988 yılında vizyona giren Armageddon filminin yönetmen koltuğunda Michael Bay otururken filmin senaryosunu Jonathan Hensleigh ve J.J. Abrams kaleme aldı. Filmseverler, Armageddon filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Armageddon filminin konusu nedir? Armageddon filminin oyuncuları kim? İşte, Armageddon filmi hakkında merak edilenler...

ARMAGEDDON FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dünya'nın sonunu getirecek büyüklükte bir göktaşının gezegene çarpmasını engellemek amacıyla bir grup sondajcı bir araya getirilir. Göktaşına gidecek olan bu grubun görevi, göktaşını delip içine nükleer bir bomba yerleştirmektir.

ARMAGEDDON FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Bruce Willis - Harry S. Stamper

Billy Bob Thornton - Dan Truman

Ben Affleck - A.J. Frost

Liv Tyler - Grace Stamper

Will Patton - Charles “Chick” Chapple

Steve Buscemi - “Rockhound”

William Fichtner - Albay Willie Sharp

Owen Wilson - Oscar Choice

Michael Clarke Duncan - Jayotis Kerleen Bear

Peter Stormare - Lev Andropov

Ken Campbell - Max Lennert

Jessica Steen - Co-Pilot Jennifer Watts

Keith David - General Kimsey

Chris Ellis - Uçuş Direktörü Clark

Jason Isaacs - Ronald Quincy

Grayson McCouch - C. Gruber

Clark Brolly - Freddy Noonan

Marshall Teague - Albay L. Davis

Anthony Guidera - Co-Pilot S. Tucker

Greg Collins - Teğmen Halsey

John Mahon - Karl

Grace Zabriskie - Dottie

Eddie Griffin - Bisiklet Habercisi

Jim Ishida - Müşteri

Stanley Anderson - Amerika Birleşik Devletleri başkanı

Anlatıcı - Charlton Heston