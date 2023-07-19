Armageddon filminin konusu nedir? Armageddon filminin oyuncuları kim?
Armageddon filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Armageddon filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Armageddon filminin konusu nedir? Armageddon filminin oyuncuları kim?
1988 yılında vizyona giren Armageddon filminin yönetmen koltuğunda Michael Bay otururken filmin senaryosunu Jonathan Hensleigh ve J.J. Abrams kaleme aldı. Filmseverler, Armageddon filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Armageddon filminin konusu nedir? Armageddon filminin oyuncuları kim? İşte, Armageddon filmi hakkında merak edilenler...
ARMAGEDDON FİLMİ KONUSU NEDİR?
Dünya'nın sonunu getirecek büyüklükte bir göktaşının gezegene çarpmasını engellemek amacıyla bir grup sondajcı bir araya getirilir. Göktaşına gidecek olan bu grubun görevi, göktaşını delip içine nükleer bir bomba yerleştirmektir.
ARMAGEDDON FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Bruce Willis - Harry S. Stamper
Billy Bob Thornton - Dan Truman
Ben Affleck - A.J. Frost
Liv Tyler - Grace Stamper
Will Patton - Charles “Chick” Chapple
Steve Buscemi - “Rockhound”
William Fichtner - Albay Willie Sharp
Owen Wilson - Oscar Choice
Michael Clarke Duncan - Jayotis Kerleen Bear
Peter Stormare - Lev Andropov
Ken Campbell - Max Lennert
Jessica Steen - Co-Pilot Jennifer Watts
Keith David - General Kimsey
Chris Ellis - Uçuş Direktörü Clark
Jason Isaacs - Ronald Quincy
Grayson McCouch - C. Gruber
Clark Brolly - Freddy Noonan
Marshall Teague - Albay L. Davis
Anthony Guidera - Co-Pilot S. Tucker
Greg Collins - Teğmen Halsey
John Mahon - Karl
Grace Zabriskie - Dottie
Eddie Griffin - Bisiklet Habercisi
Jim Ishida - Müşteri
Stanley Anderson - Amerika Birleşik Devletleri başkanı
Anlatıcı - Charlton Heston
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