Komşum Totoro filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Hayao Miyazaki üstleniyor. Peki, Komşum Totoro filminin konusu ne? Komşum Totoro filminin oyuncuları kim?

KOMŞUM TOTORO FİLMİNİN KONUSU NE?

1950'lerde Japonya'da Mei ve Satsuki, bir üniversitede profesör olan babalarıyla birlikte, bir hastanede tedavi gören annelerine daha yakın olmak için bir köye taşınırlar. Çok geçmeden küçük kardeş Mei, orman ruhlarını görmeye başlar ve en sonunda Totoro ile tanışır. İki kız kardeşin hayatı, annelerinin hastalığı, günlük olaylar, Totoro ve çeşitli orman ruhlarıyla birlikte değişik bir hal almaya başlar.

KOMŞUM TOTORO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Hitoshi Takagi

Noriko Hidaka

Paul Butcher

Pat Carroll

Cheryl Chase

Shigeru Chiba

Lara Cody

Tim Daly

Shigesato Itoi

Dakota Fanning

Natalie Core

Masashi Hirose

Komşum Totoro FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Komşum Totoro filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlendi.