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Korkusuz Korkak filminin konusu ne? Korkusuz Korkak filminin oyuncuları kim?

Korkusuz Korkak filminin konusu ne? Korkusuz Korkak filminin oyuncuları kim?

1.07.2025 21:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Korkusuz Korkak filminin konusu ne? Korkusuz Korkak filminin oyuncuları kim?

Korkusuz Korkak filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Korkusuz Korkak filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Korkusuz Korkak filminin konusu ne? Korkusuz Korkak filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Korkusuz Korkak filminin yönetmen koltuğunda Natuk Baytan oturuyor. Filmin senaristliğini Erdoğan Tünaş üstleniyor. Peki, Korkusuz Korkak filminin konusu ne? Korkusuz Korkak filminin oyuncuları kim? 

KORKUSUZ KORKAK FİLMİNİN KONUSU NE?


Bir şirkette memur olarak çalışan Mülayim'in sıradan bir hayatı vardır. Ancak onun bu sıradan hayatı, bir gün hastaneye tahlil yaptırmak için gitmesiyle bambaşka bir hal alır. Kendisini gayet sağlıklı hisseden Mülayim, doktorun kendisine altı aylık ömrünün kaldığını söylemesiyle büyük bir yıkıma uğrar. Hiçbir tedavi imkanının olmadığını öğrenen Mülayim, o andan itibaren kalan günlerini korkusuz bir şekilde yaşamaya başlar. Hayatta artık yapacak hiçbir şeyi kalmayan Mülayim, öleceği günü beklemekten sıkılınca çareyi kendisini öldürmek için bir kiralık katil tutmakta bulur. Ne şekilde ölmek istediğini kiralık katile anlatarak onunla anlaşan Mülayim, bu sırada hayatının ikinci şoku ile karşı karşıya kalır. Tahlil sonuçlarında bir yanlışlık olduğunu ve son derece sağlıklı olduğunu öğrenen Mülayim, bu sefer canını kiralık katilden korumak zorunda kalır.




KORKUSUZ KORKAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?




Kemal Sunal


Ayşin Atav

Turgut Özatay

Nejat Gürçen

Hikmet Taşdemir


Ajlan Aktuğ

Zeki Alpan

Yadigar Ejder

Zafer Önen 

Kamer Baba 

Ekrem Gökkaya 

Dündar Aydınlı 

Çetin Başaran 

Ihsan Özenç 

Erdoğan Seren 

Süheyl Egriboz 

Hakkı Kıvanç 

Yılmaz Kurt 

Kadir Kök 

Renan Fosforoğlu


KORKUSUZ KORKAK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Korkusuz Korkak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlendi.


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