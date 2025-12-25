Koruyucu (Safe) filminin konusu ne? Koruyucu filminin oyuncuları kim?

Koruyucu filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Boaz Yakin üstleniyor. Peki, Koruyucu filminin konusu ne? Koruyucu filminin oyuncuları kim?
KORUYUCU FİLMİNİN KONUSU NE?
Mei isimli 10 yaşındaki Çinli küçük bir kız çocuğu çok değerli bir matematik zekasına sahiptir.
Tek bir satır kağıt kalem kullanmaksızın Çin'in en büyük suç mafyalarından birinin rüşvet ve haraç verilerini zihninde tutmaktadır. Örgüt kızı Amerika'ya yollar ve bu sayede geride yazılı hiçbir kanıt kalmaz.
Luke Wright ise Amerika'nın New Jersey kentinde yaşayan ve hayatını uzak doğu dövüş müsabakalarında geçiren ikinci sınıf bir dövüşçüdür. Bir gün Rus mafyasının bir şikesini bozar ve bütün hayatı allak bullak olur. Ruslar ailesini öldürür, onu evsiz ve beş parasız bırakır, dahası yaklaştığı herkesi öldürmekle tehdit ederler. Luke metroya atlayıp intihar etmeyi planlarken peşinde Rus mafyasının, New York Polis Departmanı'nın ve tabii ki Çinlilerin olduğu Mei ile yolları kesişir...
KORUYUCU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jason Statham
Robert John Burke
Chris Sarandon
Anson Mount
James Hong
Reggie Lee
Joseph Sikora
Danny Hoch
Matt O'Toole
Jay Giannone
Igor Jijikine
James Colby
Jack Gwaltney
Oksana Lada
KORUYUCU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Koruyucu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.