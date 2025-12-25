Koruyucu (Safe) filminin konusu ne? Koruyucu filminin oyuncuları kim?

Koruyucu filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Boaz Yakin üstleniyor. Peki, Koruyucu filminin konusu ne? Koruyucu filminin oyuncuları kim?

KORUYUCU FİLMİNİN KONUSU NE?

Mei isimli 10 yaşındaki Çinli küçük bir kız çocuğu çok değerli bir matematik zekasına sahiptir.

Tek bir satır kağıt kalem kullanmaksızın Çin'in en büyük suç mafyalarından birinin rüşvet ve haraç verilerini zihninde tutmaktadır. Örgüt kızı Amerika'ya yollar ve bu sayede geride yazılı hiçbir kanıt kalmaz.

Luke Wright ise Amerika'nın New Jersey kentinde yaşayan ve hayatını uzak doğu dövüş müsabakalarında geçiren ikinci sınıf bir dövüşçüdür. Bir gün Rus mafyasının bir şikesini bozar ve bütün hayatı allak bullak olur. Ruslar ailesini öldürür, onu evsiz ve beş parasız bırakır, dahası yaklaştığı herkesi öldürmekle tehdit ederler. Luke metroya atlayıp intihar etmeyi planlarken peşinde Rus mafyasının, New York Polis Departmanı'nın ve tabii ki Çinlilerin olduğu Mei ile yolları kesişir...

KORUYUCU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jason Statham

Robert John Burke

Chris Sarandon

Anson Mount

James Hong

Reggie Lee

Joseph Sikora

Danny Hoch

Matt O'Toole

Jay Giannone

Igor Jijikine

James Colby

Jack Gwaltney

Oksana Lada

KORUYUCU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Koruyucu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.