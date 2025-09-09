Kral Kaybederse dizisi 2. sezonu ilk bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Kral Kaybederse dizisinin takipçileri dizinin son bölümünde ne olduğunu ve yeni bölümde ne olacağını merak ediyor. Peki, Kral Kaybederse dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kral Kaybederse dizisinin son bölümünde ne oldu?

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kenan Baran, geçmişin izleriyle yavaş yavaş yüzleşmeye başlarken; Handan ise büyük bir umutla yeniden yaptığı evliliğin tadını çıkarmaya çalışır. Ancak bu durum uzun sürmez. Kenan’ın onu bir kez daha aldattığı ihtimaliyle çok geçmeden yüzleşen Handan’ın dünyası başına yıkılır.

Öte yandan, Kenan’ın bir kasırga gibi geçip darmadağın ettiği hayatını yeniden kurmaya çalışan Özlem, şehirden ayrılmadan önce içindekileri Kenan’a dökme fırsatı bulur.

Eski işini güçlükle ardında bırakıp yeni bir hayata adım atmaya hazırlanan Fadi ise Kenan’a karşı duyduğu karmaşık duygulardan henüz sıyrılamamıştır. Kenan’dan hiç beklemediği bir darbe aldıktan sonra derin bir hayal kırıklığı yaşayan Fadi’yi yeniden ümitlendiren kişi de yine Kenan olur.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kral Kaybederse dizisinin 17. bölümü 9 Eylül Salı saat 20.00’de Star TV ekranlarındaki yerini alacak.