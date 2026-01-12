Hadise'nin İran paylaşımına Fulya Öztürk'ten tepki: Önce paylaştı, sonra sildi!

Şarkıcı Hadise’nin İran’da yaşanan protestolara destek verdiği paylaşımına gazeteci Fulya Öztürk’ten yanıt geldi. Öztürk, sosyal medya üzerinden Hadise’ye yönelik eleştirisinde “Keşke Gazze için de sessiz kalamam deseydiniz” ifadelerini kullandı. Tepki çeken paylaşım kısa süre sonra silindi.

Hadise, İran’daki gelişmelere ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Sessiz kalamam. İran’da insanlar yalnızca duyulmak için hayatlarını riske atıyor. Manşetlerin ardında rakamlar değil, gerçek hayatlar var: aileler, öğrenciler, emekçiler… Hepsi onur ve özgürlük istiyor. İran, yanındayız. Seni görüyor, seni duyuyoruz. Yüzümüzü çevirmeyelim.”





Bu paylaşımın ardından Fulya Öztürk, Hadise’ye tepki göstererek, “Keşke Gazze için de sessiz kalamam deseydiniz. Biraz Ortadoğu’da ne yapılmaya çalışılıyor araştırmanızı ve haber izlemenizi tavsiye ederim. Ve gerçekten Türkiye çıkarlarını dikkate alarak konuşmanızı…” ifadelerini kullandı.





Öztürk’ün sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, gelen tepkiler üzerine gazeteci paylaşımını sildi. Ardından yeni bir açıklama yapan Öztürk, şunları söyledi:

“Dostlar biraz doluyuz, farkındayım. Bizim kendi aramızda daha birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Mesajım da bunun içindi. Bazı arkadaşlar yaşananları, İran meselesini ABD-İsrail tehdidi olarak görememiş olabilir. Hadise Hanım’ın ya da bir başkasının linç edilmesini istemem. Birlik içinde olalım.”

Yaşanan karşılıklı açıklamalar sosyal medyada tartışma yaratırken, konu kısa sürede gündemin üst sıralarına taşındı.