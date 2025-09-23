Kral Kaybederse dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Kral Kaybederse dizisinin takipçileri dizinin son bölümünde ne olduğunu merak ediyor. Peki, Kral Kaybederse dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kral Kaybederse dizisinin son bölümünde ne oldu?

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kenan Baran, Cemal Hakver’in kurduğu yeni bir kirli oyunla karşı karşıya kalır. Kenan’ı küçümseyen bir tavırla yapılan bu hamle; ortaklık masasında iplerin gerilmesine sebep olur. Ancak Kenan, Cemal’e onun anlayacağı dilden karşılık vermeye karar verir ve güçlü bağlantılarını kullanarak bir çıkış yolu arar.

Öte yandan Fadi ise Cemal’in asistanı olarak ilk iş gününe adım atar. Bir yandan Kenan’a duyduğu karmaşık hisler, diğer yandan Cemal’in gölgesindeki ağır sorumluluklar Fadi’yi oldukça zorlar. Hamilelik haberini henüz Kenan’la paylaşmayan Handan ise doğru zamanı bekler. Uzun yıllar sonra Cemal’in yanına dönen kızı Sevda; babasını bu kadar öfkelendiren adamın kim olduğunu merak eder ve onu araştırmaya başlar.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kral Kaybederse dizisinin 18. bölümü 23 Eylül Salı saat 20.00’de Star TV ekranlarındaki yerini alacak.