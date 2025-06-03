Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse'nin 16. bölümü izleyicisi ile buluşacak. Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu yapımı yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Kral Kaybederse'nin yeni bölümünde neler olacak?

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Nikah masasında yaşanan kriz, birçok sorunu beraberinde getirir. Özlem’in varlığı, Kenan ve Handan’ın mutluluğuna bir kez daha engel olur. Yürek burkan sitemleriyle dikkat çeken Özlem, adeta acınası bir haldedir. Ancak son gördüklerinin ardından, sevdiklerinin de desteğiyle hayata tutunmak için bir hamle daha yapar. Handan ise yaşananların ardından duyduğu rahatsızlığı Kenan ile paylaşır. Artık aynı şeyleri tekrar yaşamak istemeyen Handan’dan beklenmedik hamleler gelir. Kenan’ı ise gizemli bir kişiyle kurduğu bağlantının ardından, geçmişe dayanan büyük bir yüzleşme beklemektedir. Öte yandan Güllü, Kaşif’i de ilgilendiren bir konu sebebiyle büyük bir heyecana kapılır.







