Krater filminin yönetmen koltuğunda Kyle Patrick Alvarez oturuyor. Filmin senaristliğini John J. Griffin üstleniyor. Peki, Krater filminin konusu ne? Krater filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

KRATER FİLMİNİN KONUSU NE?

Caleb, Ay'da bir ay madenciliği kolonisindeki bir kubbenin içinde büyüyen bir çocuktur. Babasının ölümünden sonra Caleb, pastoral bir uzak gezegene taşınmaya hazırlanır. Ancak koloniden ayrılmadan önce, en iyi dört arkadaşıyla birlikte efsanevi bir krateri keşfetmek için bir geziye çıkar.

KRATER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Isaiah Russell-Bailey

Mckenna Grace

Billy Barratt

Orson Hong

KRATER FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

